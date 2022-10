Finto maresciallo della Finanza arrestato dai veri “colleghi”, usava il tesserino per chiedere favori

Lorenzo Spadari. Questo il nome che un falso Maresciallo Capo della Guardia di Finanza aveva riportato su un falso tesserino, probabilmente per trarne benefici. Purtroppo per lui, i “colleghi” veri delle Fiamme Gialle lo hanno fermato mentre si aggirava con fare circospetto davanti ad un centro massaggi a Brescia. A riportare la notizia è Il Corriere della Sera.

L’uomo, alla vista della pattuglia, ha cercato di far perdere le proprie tracce tra le strade del quartiere ma è stato bloccato e portato in ufficio per accertamenti. Dal controllo si è scoperto che aveva diversi precedenti penali e di polizia, principalmente per reati contro il patrimonio.

All’interno della sua auto sono stati rinvenuti 600 euro e un tesserino – ovviamente falso – di riconoscimento della Guardia di Finanza dove, oltre alla sua fotografia, erano riportate false generalità (Lorenzo Spadari – Nucleo Operativo sede di Bergamo”con matricola 002569888532) e il grado di Maresciallo Capo.

A casa, in seguito alla succesiva perquisizione domiciliare, sono stati trovati altri 23mila euro in contanti dei quali l’uomo non ha saputo dare una spiegazione. Sono così scattate le manette ai sensi dell’articolo 497-ter del codice penale (“possesso di segni distintivi contraffatti”). L’uomo è stato accompagnato in carcere dopo che il giudice del Tribunale di Brescia ne ha convalidato l’arresto nel processo per direttissima. La Guardia di Finanza di Brescia sta raccogliendo le segnalazioni di quanti siano stati avvicinati dal falso finanziere nel tentativo di capire se abbia chiesto denaro o favori, magari millantando in cambio di mancati controlli.