Riapre il ponte tra Castel Volturno e Lago Patria, attesa finita dopo 3 anni

Oggi pomeriggio è stato riaperto il ponte che collega Lago Patria a Castel Volturno. In tanti hanno manifestato la propria gioia sui social a fronte dello sblocco del nevralgico tratto stradale, atteso da circa 3 anni. Altri, invece, hanno denunciato le lungaggini e si sono rammaricati di un’apertura giunta orma alla fine della stagione turistica. Non è mancata l’ironia sui social, infatti, alcuni commenti hanno messo il correlazione l’apertura all’esibizione di Jovanotti del weekend.

All’inizio del 2022 i lavori del ponte furono interrotti per via di una variante in corso d’opera. Risultò necessario riformulare il computo metrico in conseguenza dell’esigenza di rinforzare la struttura del ponte più di quanto fosse stato previsto prima dell’inizio dei lavori.

Castel Volturno si prepara al doppio concerto di Jovanotti, strade chiuse e alcolici vietati

Castel Volturno blindata per la doppia data del Jova Beach Party in programma il 26 e 27 agosto al Flava Beach. Il comandante della polizia municipale Domenico De Simone ha annunciato un’ordinanza con limitazioni al traffico sulla Domitiana nelle giornate del 26 e 27 agosto. In particolare, nei giorni del concerto, dalle 21 al termine della manifestazione, la Statale sarà interdetta alle auto da Pinetamare al Villaggio del Sole in entrambi i sensi di marcia. Intanto, il sindaco Luigi Umberto Petrella ha disposto il divieto di vendita di alcolici e superalcolici di qualsiasi gradazione per le giornate dalle 7 del 26 alle 5 del 28 agosto. Sarà inoltre vietata la vendita di alimenti e bevande in contenitori di vetro e lattine onde evitare problematiche relative all’ordine pubblico.

I divieti sono estesi oltre che all’area dove si svolgerà la manifestazione a tutte le attività presenti in un raggio di 500 metri dalla manifestazione. Sono 4 le aree parcheggio messe a disposizione dei partecipanti dall’organizzazione. Parcheggio Rosso (ingresso in via dei Diavoli), Parcheggio Verde (ingresso via Mezzagni), Parcheggio Giallo (ingresso da via Napoli e da via Sassari), parcheggio Exclusive (Ingresso dalla Sp 303 angolo con via Poerio). I costi oscillano dai 15 ai 20 euro per auto.