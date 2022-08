Stupra mamma e figlia 14enne, arrestato 28enne: aveva assunto la droga degli zombie

La chiamano droga degli zombie poiché trasforma le persone in esseri quasi inanimati con allucinazioni e stati paranoidi, con effetti devastanti sulla mente e sul corpo. E proprio la droga degli zombie ha spinto Joshua Carney, un 28enne gallese, a compiere un atto orribile: stuprare la mamma e la figlia l’una davanti all’altra.

Joshua Carney era in carcere per una serie di furti con scasso, ma era stato liberato su licenza esattamente 5 giorni prima dell’aggressione. I fatti risalgono alla mattina del primo marzo, quando il ragazzo alle 7:00 del mattino in uno stato descritto come “trasandato e caotico” ha bussato alla porte delle sue vittime, che non conosceva.

Come riporta il Wales Online il 28enne non aveva le scarpe e da entrambe le orecchie usciva del sangue. La donna residente nell’appartamento gli ha aperto la porta e l’uomo l’ha subito spinta dentro chiudendo a chiave, per poi chiederle “se avesse un ragazzo”.

La madre, per proteggere la figlia, ha pregato l’uomo che la stava violentando di restare al piano di sotto con lei. Le urla però hanno svegliato la figlia 14enne che, assistendo a quell’orribile scena, ha chiamato la polizia urlando che stava succedendo qualcosa di terribile.

Dopo aver stuprato la madre Carney è piombato completamente nudo nella stanza della 14enne, abusando anche di lei. Ha violentato entrambe le sue vittime una davanti all’altra, ribadendo più volte che dovevano rivolgersi a lui come al loro marito.