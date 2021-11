Blitz a Ponticelli, trovata pistola: forse l’arma usata nella faida di Napoli est

Serata da “Alto Impatto” a Ponticelli. L’operazione ha preso il via ieri sera nel quartiere napoletano della periferia orientale. I carabinieri della stazione di Ponticelli, sulla base di informazioni assunte nei giorni scorsi sul territorio, hanno predisposto una serie di perquisizioni presso le palazzine di edilizia popolare di via Vera Lombardi, con la collaborazione del Nucleo Cinofili di Sarno e del Reggimento Campania. Rinvenuto nel vano ascensore di un condominio poco più di un chilo di hashish ed una pistola cal 7.65 con colpo in canna, risultata oggetto di furto.

L’articolo precedente: pistola trovata nel chiosco dei gelati

Blitz nel rione Conocal a Ponticelli, pistola ritrovata nel chiosco dei gelati. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli arrestavano un 23enne incensurato residente nel quartiere. Accusato di detenzione di arma comune da sparo e di droga a fini di spaccio. Durante un servizio di controllo del territorio è stato sorpreso in Via Al chiaro di Luna, rione Conocal. Era vicino ad un chioschetto ambulante per gelati all’interno del quale i militari trovavano una pistola Bernardelli calibro 9 x 21 con un serbatoio contenente otto colpi.

UNA PISTOLA RUBATA NEL 1998

L’arma è risultata rubata a Napoli nel 1998. Durante una perquisizione nella sua abitazione i militari, inoltre, rinvenivano e sequestravano 4 grammi di marijuana e un panetto di hashish del peso di 95 grammi. Il ventenne arrestato si trova nel carcere di Poggioreale.