Spari a San Giorgio a Cremano, ‘pistolero’ tradito da una foto

Oltre al passaggio davanti alla telecamere di sorveglianza (leggi il primo articolo su Internapoli) su via Manzoni, Emanuele P., il 17enne arrestato insieme a due coetanei, è stato rovinato anche dalla sua vanità. La Cassazione ha annullato l’ordinanza del Riesame per gli altri due confermando il ritorno in carcere (leggi qui l’articolo). Secondo la ricostruzione fatta alcuni mesi prima alcune ore prima di aver esploso tre colpi di pistola contro ‘Ciao Pizza’ a San Giorgio a Cremano e contro uno dei giovani (per fortuna mancandolo) che l’avevano picchiato, il giovane aveva postato su Instagram una foto indossando una felpa con cappuccio a maniche lunghe di colore bianco. La stessa felpa poi immortalata dalle telecamere di sorveglianza, immagine da cui sono poi partiti gli investigatori per risalire agli autori del raid del 5 ottobre 2019. E’ questo uno dei particolari emerso dall’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Draetta ed eseguita dagli uomini della squadra mobile su disposizione del tribunale dei minori di Napoli. Un’imprudenza pagata a caro prezzo dal giovane di Barra che, dopo aver avuto la peggio in una rissa scoppiata presso la pizzeria di San Giorgio a Cremano, era ritornato sul luogo ‘del misfatto’ per vendicarsi.