Buone notizie per Vincenzino, il neonato di Portici ustionato dai genitori e ricoverato da tempo all’ospedale Santobono di Napoli. La sua storia – che in questi mesi ha commosso l’Italia – sembra aver trovato un lieto fine. Come annunciato dal sindaco del comune vesuviano Enzo Cuomo infatti, il piccolo ha trovato una famiglia che si prenderà cura di lui.

Il piccolo Vincenzino ha trovato una famiglia, l’annuncio del sindaco di Portici Enzo Cuomo

“Due importanti novità per il futuro del nostro piccolo Vincenzino. La prima e forse più emozionante è che finalmente c’è una famiglia. Individuata dal Tribunale dei Minori di Napoli, che potrà prendersi cura di lui a tutti gli effetti. Una mamma e un papà che sapranno amarlo, e farlo crescere con serenità e gioia. La seconda notizia, che ci rende ancor più orgogliosi dell’eccellenza raggiunta dal personale del Santobono, riguarda invece la salute del piccolo. Con un delicatissimo intervento chirurgico, a Vincenzino è stata applicata della cute creata appositamente per lui a partire da un piccolo prelievo di pelle. Un’operazione complessa eseguita per la prima volta su un bimbo così piccolo e al Santobono, dove operano medici che ritengo capaci di autentici miracoli”, ha spiegato il sindaco di Portici.

“Le parole dei dottori sono confortanti: le possibilità che il nuovo impianto cutaneo attecchisca come auspicato, sono molto alte e finora i segnali sono positivi. Ancora una volta i medici ci raccontano di un bimbo che cresce proprio come gli altri, seppur ancora costretto in un reparto di degenza, non più terapia intensiva, a causa delle sue gravissime lesioni. La speranza che accomuna tutti noi è che Vincenzino possa realmente lasciare l’ospedale entro un mese e mezzo, tempo stimato dai dottori ed essere accolto in una casa fra le braccia dei suoi nuovi genitori, ai quali saranno consegnati i tantissimi doni raccolti in queste settimane all’Angolo di Vincenzino”, ha concluso Cuomo.