Questo fine settimana la Serie A scenderà in campo per l’ultima volta in questa stagione. Allo stadio Dall’Ara, Bologna e Juventus si contenderanno i 3 punti. I bianconeri proveranno a vincere per sperare di entrare tra le prime quattro e di conseguenza in un posto alla prossima Champions League. I rossoblù proveranno a finire bene la stagione e accontentare i propri tifosi, che da sempre “odiano” la squadra piemontese. Nel pomeriggio gli ultras del Bologna hanno provato a suonare la carica alla squadra con uno striscione tutt’altro che tranquillo. Nel frattempo Milan e Napoli sperano nella caduta della Vecchia Signora per garantirsi un posto in Champions League.

Ultras Bologna, striscione contro la Juventus

Per i tifosi felsinei la partita contro la Juve è sempre quella più importante. Domenica i rossoblù proveranno a battere i bianconeri 23 anni dopo l’ultima volta. Per gli emiliani il risultato conta tantissimo, soprattutto perché un successo o anche “solo” un pareggio terrebbe l’odiata Vecchia Signora fuori dalla prossima Champions League. Così oggi pomeriggio alcuni gruppi ultras hanno voluto ricordare alla squadra, ormai senza obiettivi, l’importanza della partita. Squadra chiamata all’impresa per concludere col sorriso, e magari al decimo posto, il campionato. Davanti al centro tecnico di Casteldebole è comparso uno striscione molto chiaro, firmato da alcuni gruppi ultras: «Diamo un senso a questa stagione, togliamo ai gobbi ogni soddisfazione». Bologna che domenica sera avrà la possibilità di riscattare un’annata monocorde con novanta minuti di fuoco. Tutta la città, ancora ferma all’ultima vittoria contro la Juventus nel 1998, ci spera fortemente.

Milanisti e napoletani sperano nei rossoblù per un posto in Champions

I tifosi di Milan e Napoli, impegnate rispettivamente contro Atalanta e Verona, tiferanno i rossoblù per avere la certezza di un posto in Champions la prossima stagione. Proprio i supporters rossoneri hanno lanciato in rete un’iniziativa singolare dopo aver visto lo striscione degli ultras del Bologna: nel caso in cui la squadra dell’ex tecnico rossonero Mihajlovic dovesse riuscire a fermare gli ormai ex campioni d’Italia, numerosi tifosi del Milan acquisteranno dei gadget del Bologna per ringraziarli.

L’ultima giornata di Serie A si appresta ad essere ricca di emozioni: Napoli, Juventus e Milan si giocano due posti per la prossima Champions League e daranno il massimo per riuscirci.