Tentativo di suicidio sventato a Posillipo quest’oggi dalla Polizia. Per cause ancora da accertare una donna avrebbe mostrato l’intenzione di lanciarsi da un muretto non distante dal Parco Virgiliano scavalcando le barriere protettive attualmente installate. A farla desistere dal suo intento l’intervento delle forze dell’ordine che transitavano in zona. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato, i militari dell’Arma e i sanitari del 118. Non si conoscono ancora i dettagli della vicenda.

I residenti di Posillipo chiedono da tempo il miglioramento delle condizioni di sicurezza dei muretti di cinta per scoraggiare chi decide di compiere insani gesti. L’auspicio arriva dopo la serie di episodi tragici nell’area accaduti nell’estate appena trascorsa e anche in precedenza.