Problemi su Dazn durante Sampdoria-Napoli, pronto il rimborso ai tifosi

Dopo i problemi di trasmissione segnalati giovedì sera durante le dirette di Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio dell’ultima giornata di Serie A, la piattaforma di streaming online Dazn si è scusata con gli abbonati e ha previsto rimborsi per chi ne farà richiesta.

Dazn trasmetterà tutte le partite di campionato fino al 2024 (sette in esclusiva e tre in condivisione con Sky per ogni giornata). Il suo primo mese di servizio a pieno regime è stato però caratterizzato da una serie di problemi segnalati fin dalla prima giornata della stagione, per i quali la Lega Serie A ha chiesto rassicurazioni.

Chiedere il rimborso su Dazn

Per accedere all’area di rimborso è necessario, direttamente dal proprio account, aprire un ticket nell’assistenza clienti e selezionare le seguenti opzioni dal menù:

Si ho un account DAZN

Account e pagamenti

Domande sui pagamenti

Richiedi un rimborso

Nella richiesta, specifica DAZN nella documentazione ufficiale, è necessario includere tutti i dettagli per fare in modo che il customer care possa evadere la richiesta, vale a dire: email utilizzata per il login su DAZN, nome e cognome usati per registrarsi a DAZN, data di registrazione. E’ anche possibile indicare, ma non è obbligatorio, le prime 6 e le ultime 4 cifre della carta di credito usate per il pagamento, con relativa data di scadenza e data di pagamento della fattura o la mail PayPal.