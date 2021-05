Nel weekend torna il sole a Napoli, ma sarà un ‘fuoco di paglia’: le previsioni meteo.



Clima decisamente instabile negli ultimi giorni a Napoli, con il cielo che è stato quasi sempre nuvoloso. Timide le schiarite, alternate da rovesci e vento. Le temperature continuano a mantenersi al disotto della media stagionale.

Le previsioni Meteo per i prossimi giorni a Napoli

Previsioni meteo Napoli giovedì 6 maggio: Giornata all’insegna del bel tempo con poche nubi di passaggio. Non sono previste precipitazioni. Più precisamente nelle prime ore cielo poco nuvoloso, al mattino nubi sparse, le temperature minime si attesteranno intorno a 14°C; nel pomeriggio cielo poco nuvoloso, così come in serata, i valori di temperatura massimi saranno di circa 20°. Intensità dei venti debole da SE al mattino, sempre debole ma da SW nella seconda parte del giorno; velocità massima del vento sui 17 km/h. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3400 metri con tendenza all’aumento.

Previsioni meteo Napoli venerdì 7 maggio: Giornata all’insegna del bel tempo con cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Nessun fenomeno previsto. Consultate i prossimi articoli per aggiornamenti più approfonditi. (Fonte: Meteo Giuliacci).

Previsioni meteo Napoli sabato 8 maggio: Nel corso della giornata di sabato avremo tanto sole da Nord a Sud, come non capitava orami da tempo. Aumento, seppur timido, anche delle temperature che si manterranno attorno ai 20°C durante le ore più calde.

Previsioni meteo Napoli domenica 9 maggio: Nella giornata di domenica l’anticiclone riuscirà a rafforzarsi ulteriormente, garantendo ulteriore stabilità atmosferica e, soprattutto, la rotazione delle correnti dai quadranti meridionali determinerà l’arrivo di aria più calda e, di conseguenza, un nuovo e generale aumento delle temperature.

Nel weekend torna il sole a Napoli, ma sarà un ‘fuoco di paglia’: le previsioni

Purtroppo questa fase non durerà a lungo. A partire da lunedì arriverà dall’Atlantico una perturbazione che porterà ancora sconquasso e un nuovo calo termico. Insomma, conviene godersi questo weekend perché il proseguo del mese di maggio di preannuncia tutt’altro che ‘tranquillo’.