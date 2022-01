Il prezzo della benzina non si ferma più: “Oltre 1 euro in 7 giorni”

Il prezzo medio della benzina in Italia in modalità self aumenta di 2,43 centesimi rispetto alla scorsa settimana (da 1,754 euro a 1,778): raggiunto il massimo da settembre 2013. Inoltre quello del gasolio è cresciuto di 2,69 centesimi (da 1,620 a 1,647). Invece resta stabile il Gpl, da 0,817 euro a 0,816. Anche il gasolio da riscaldamento è salito di 2,92 centesimi (da 1,436 a 1,466). Lo rivela la rilevazione settimanale del Ministero della Transizione ecologica.

“In una sola settimana il rincaro per un pieno di carburante da 50 litri è di oltre 1 euro, 1 euro e 22 cent per la benzina e 1 euro e 35 cent per il gasolio. In meno di un mese, dall’inizio dell’anno, un litro di benzina è aumentato di quasi 6 cent (5,90), pari a 2 euro e 95 cent a pieno, il gasolio di oltre 6 cent (6,18), equivalenti a 3 euro e 9 cent per un rifornimento, pari a 74 euro su base annua” calcola Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.