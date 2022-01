Green Pass, la terza dose non ha scadenza: le nuove misure del Governo

Green pass, durata illimitata per chi ha la terza dose (almeno fino a quando non dovesse essere autorizzata la quarta). È questa la principale novità tra le misure che il Governo si prepara ad adottare a breve, dopo le richieste delle Regioni.

Il decreto attualmente in vigore prevede, a partire dal 1° febbraio, una durata di sei mesi per il Super green pass (rilasciato solo a vaccinati e guariti). C’è però il problema di chi a breve lo vedrà scadere: si tratta della platea di fragili, over 80 e personale sanitario che aveva ricevuto la terza dose già tra settembre e ottobre. Per questo motivo, la nuova linea del Governo è quella di non porre più limiti di durata al Green pass di chi ha completato il ciclo vaccinale. Se poi dovesse arrivare l’ok dell’Ema e dell’Aifa per la quarta dose, le cose potrebbero cambiare, ma al momento si tratta di uno scenario remoto, nei tempi e nei modi.

In piena corsa per il Quirinale, non sembra molto vicino un Consiglio dei ministri per cambiare le norme sul Covid. La prossima Conferenza Stato-Regioni è infatti prevista per il 2 febbraio e le nuove misure potrebbero essere introdotte successivamente. Sulla scuola, le richieste delle Regioni potrebbero essere bocciate. I ‘governatori’ avevano chiesto di garantire lezioni in presenza a tutti gli studenti vaccinati, anche se positivi, purché asintomatici. Il Governo, stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, non ha gradito questo passo in avanti per un allentamento delle restrizioni sulla scuola quando, fino a pochi giorni fa, diverse Regioni volevano tenere le scuole chiuse per tutto il mese di gennaio.