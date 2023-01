Primo compleanno del piccolo Francesco, la festa di papà Gigi D’Alessio e mamma Denise è da sogno

Pubblicità

Francesco D’Alessio ha compiuto un anno e per l’occasione Denise Esposito e Gigi D’Alessio hanno organizzato una meravigliosa festa in una delle location più esclusive di Napoli: Palazzo San Teodoro.

Il 24 gennaio 2022 Gigi D’Alessio diventava padre per la quinta volta di Francesco, primo figlio nato dall’amore per la compagna Denise Esposito. Una grandissima gioia per il cantautore napoletano che allora condivise la notizia sui social per poi fare in modo che la sua vita privata restasse lontana da ogni aspetto pubblico.

Tra gli invitati non possiamo non notare anche l’altro figlio di Gigi, Luca D’Alessio, LDA per il pubblico televisivo che presto lo vedrà esibirsi sul palco dell’Ariston, e Andrea, il penultimo dei suoi figli nato dalla storia d’amore con Anna Tatangelo. Tra gli ospiti era presente anche Rosario Miraggio, sposato con Antonella D’Alessio, nipote di Gigi.

Per la festa di un anno di Francesco hanno scelto Palazzo San Teodoro, storica dimora nel pieno centro di Napoli, alla Riviera di Chiaia. Alla festa hanno partecipato i parenti più stretti e gli amici della coppia. Nei saloni di Palazzo San Teodoro, eleganti e lussuosi, gli invitati hanno gustato le prelibatezze partenopee e poi una gigantesca torta a più piani.

Come si sono conosciuti Gigi D’Alessio e Denise Esposito?

Denise Esposito è originaria di Napoli. Prima di diventare famosa come la fidanzata di Gigi D’Alessio, poco si sapeva di lei. Secondo il suo profilo Instagram, Denise sarebbe una legale, anche se non si conoscono ulteriori dettagli sulla sua carriera. Sui social media, Denise ha più di 40.000 follower e condivide foto della sua vita con Gigi D’Alessio. I due si sono conosciuti durante un concerto di Gigi a Capri e, nonostante inizialmente Denise fosse titubante a causa della fama del cantante, oggi è felice al suo fianco.