Bimba di 4 anni lasciata sola in casa, trovata in pigiama in strada: era andata a cercare la mamma

Pubblicità

Una bambina di 4 anni è stata notata girovagare da sola, ancora in pigiama, nel mercato coperto di Genzano, in provincia di Roma, alle 8 di mattina di martedì 24 gennaio. Alcuni passanti hanno fermato la piccola e informato subito la polizia locale che è arrivata in poco tempo sul posto. Lo riporta il Messaggero. , ancora in pigiama, nel, in provincia di Roma,Alcuni passanti hanno fermato la piccola e informato subito la polizia locale che è arrivata in poco tempo sul posto. Lo riporta il Messaggero.

L’accaduto

Vicenda per fortuna a lieto fine quella accaduta ieri mattina tra le 8 e le 8.30 nel centro storico della cittadina dei Castelli Romani. “Abbiamo visto una bambina di pochi anni camminare da sola lungo la strada del mercato coperto, ha detto una signora di Genzano, che transitava in quella zona, insieme a dei ragazzi che stavano andando a scuola. La abbiamo avvicinata e fermata, e subito abbiamo chiamato la polizia locale, che in pochi minuti è giunta sul posto con la pattuglia di servizio sul territorio centrale, che ha preso in cura la piccola”.

Nella mattinata del 24 gennaio, una bimba si è ritrovata da sola in casa poiché la mamma era uscita per accompagnare il figlio più grande a scuola. La bambina allora aveva deciso di uscire di casa per cercare la mamma percorrendo anche un tratto di strada particolarmente trafficato. Una volta giunta al mercato coperto di Genzano è apparsa alquanto disorientata e spaesata. La sua presenza non è passata inosservata ad alcuni passanti che una volta fermata hanno allertato la polizia locale.

Pubblicità

L’intervento delle autorità

Le autorità sono intervenuti tempestivamente. Hanno accudito amorevolmente la piccola di 4 anni e hanno contattato subito la madre che nel frattempo stava rientrando a casa e che, saputa la cosa, è sembrata molto spaventata. Allertati anche i servizi sociali del comune al fine di garantire l’assistenza necessaria alla famiglia. La bambina è stata comunque riaffidata alla famiglia.

La legge in questi casi è molto severa e specifica: in casi di abbandono di minori, anche se per brevi periodi, si rischia una denuncia penale molto pesante a carico del genitore che in qualche modo si rende protagonista di queste azioni, volontariamente o meno. Ad occuparsi di questi casi è il tribunale dei minori di Roma, di concerto con il tribunale pertinente di zona che nell’occasione è quello di Velletri.