La principessa Mako si è sposata con Kei Komuro, un borghese ed ex compagno di università.

Il tanto atteso matrimonio della principessa Mako

La principessa del Giappone, Mako, di 29 anni si è sposata senza cerimonia solenne col fidanzato storico Kei Komuro. Il ragazzo è stato un ex compagno di università, al suo fianco in modo ufficiale dal 2017.

Il documento del matrimonio tra la nipote dell’imperatore Naruhito e il ragazzo è stato presentato da un funzionario del palazzo, ciò ha reso il matrimonio ufficiale. Facendo ciò però la principessa ha acconsentito alla perdita del suo status sociale.

Cosà avverrà dopo il matrimonio della principessa

Dopo il matrimonio avvenuto senza cerimonia solenne, vi è stata grande attesa per le dichiarazioni dei neo sposi. Una conferenza avvenuta però senza domande da parte della stampa.

Perchè, come affermato dalla famiglia reale, avrebbero potuto mettere in difficoltà la principessa Mako. Proponendo domande scomode su questioni che hanno portato in precedenza alla divisione del paese.

Secondo dettagli diramati dall’agenzia giapponese, non ci sarà un banchetto nuziale nè altri riti per la coppia. Già pochi i presenti alle nozze al comune di Tokyo. Dopo il sì Mako lascerà la residenza reale per trasferirsi a New York con il marito.

Uno scalpore negli anni precedenti al matrimonio

Il matrimonio dei due giovani già aveva fatto scalpore tre anni prima, quando era stato annunciato, nel novembre del 2017. Ma pochi mesi dopo, nel febbraio del 2018, la principessa Mako era stata costretta a rettificare la data tramite l’agenzia della casa imperiale.

Annunciò il rinvio affermando: “la mancanza di una adeguata preparazione per un evento di tale portata”, scusandosi con l’opinione publica.

Al termine del 2020, il principe Akishino, il padre di Mako e fratello minore dell’attuale sovrano, si era detto favorevole al matrimonio della figlia primogenita. Mettendo fine alle perplessità sollevate dopo il fidanzamento e il controverso rinvio delle nozze.

La principessa Mako rifiuta l’indennizzo governativo

Dopo il matrimonio ha fatto, invece, scalpore la decisione della principessa Mako di non accettare l’indennizzo governativo che le sarebbe toccato di diritto dopo il matrimonio. Valutato intorno ai 12 milioni di yen (1,17 mil di euro).

La somma era stata pensata per mantere una vita dignitosa dopo l’allontanamento dalla famiglia reale. Ma Mako ha preferito rinunciarvi a sguito delle varie polemiche suscitate dalla stampa.

Una piccola disputa finanziaria nella famiglia di komuro

Causa di una disputa finanziaria che aveva coinvolto la mdre di Komuro. Secondo la ricostruzione dei fatti avrebbe finanziato l’educazione del ragazzo. Somma che in aprile lo stesso Komuro si era impegnato a restituire personalmente.

La coppia al momento, mentre aspetta di trasfersi a New York soggiornerà in un appartamento a Tokyo.