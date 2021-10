Una donna di nazionalità cingalese ha ucciso stamane le due figlie, di 11 e 3 anni che con lei erano ospiti di una casa accoglienza a Verona. La donna è fuggita subito dopo il duplice omicidio. Attualmente è ricercata in tutta Italia.

I corpi delle bimbe sono stati scoperti da un’altra ospite della comunità educativa Mamma Bambino in via San Pancrazio, che poi ha lanciato l’allarme. La donna e le due figlie si trovavano nella comunità in seguito a un provvedimento dell’autorità giudiziaria. La struttura è gestita dal Comune di Verona. Sul caso indagano gli uomini della questura, che in queste ore stanno lavorando senza sosta per rintracciare la donna.