Proposta di matrimonio sul palco di X-Factor, la fidanzata di Simone resta a bocca aperta

“Cos’altro deve succedere su quel palco?” così il profilo di Sky Italia condivide su TikTok uno dei momenti più belli delle varie edizioni di X-Factor: una proposta di matrimonio. Sono quattro i giudici del talent firmato Sky: Rkomi, Dargen D’Amico, Ambra Angiolini e Fedez, presentato dalla cantante Francesca Michelin ed è proprio grazie al loro aiuto che Simone ha potuto rendere ancora più magico uno dei momenti più belli per la propria ragazza.

Le audizioni di X-Factor

Tutti seduti, compreso i giudici alla scrivania difronte al palco, attenti nell’ascoltare i talenti in corsa per la gara. Le audizioni di X-Factor si tengono infatti in teatri e sono aperte agli spettatori, motivo per cui le selezioni per il talent vantano sempre uno strabiliante pubblico già carico a supportare i talenti.

Ed è proprio al pubblico che Fedez si rivolge, dopo aver detto al microfono: “Mi dicono dalla regia che c’è un ragazzo che si chiama Simone che vorrebbe parlarmi“. Tra lo stupore e la curiosità che lo circonda Fedez chiede a Simone di raggiungerlo alla scrivania dei giudici. Seguito dagli applausi il giovane si alza e raggiunge Fedez che subito dopo chiede l’aiuto della sua collega Francesca Michelin. Tra i due artisti pare esserci sempre stata una certa compatibilità lavorativa che ha infatti spesso fatto si che i loro brani arrivassero al successo.

La proposta di matrimonio sul palco

Fedez chiede quindi l’aiuto della collega mentre nel frattempo è già salito sul palco di X-Factor in compagnia di Simone. Una volta uscita la Michelin insieme con Fedez intona Magnifico, uno dei loro brani più famosi. Nel frattempo i tre scendono dal palco e vanno verso la fidanzata di Simone. La ragazza era infatti seduta tra il pubblico ignara che di li a poco avrebbe ricevuto una proposta di nozze in diretta nazionale.

Una volta arrivato vicino alla sua ragazza Simone ritorna con lei sul palco, ed è li che Fedez annuncia con la sua simpatia: “Credo che Simone debba dire qualcosa alla sua fidanzata, prego Simone”. Dopo essersi inginocchiato Simone chiede alla sua ragazza di sposarlo. Non contento però, della già stupenda dedica di Fedez e della Michelin, le chiede la mano solo dopo una stupenda dedica. Nella commozione e tra gli applausi generali di X-Factor la ragazza accetta l’anello e la proposta del suo Simone.