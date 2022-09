Giugliano, sala gremita per la chiusura della campagna elettorale del M5S: “Gli elettori ci premieranno”

Chiusura di campagna elettorale ieri per i politici del territorio impegnati nelle elezioni politiche. Al Toma l’avvocato Antonio Dell’Aquila ha salutato gli elettori di Noi Moderati, mentre al Kaiser c’erano gli esponenti del Terzo Polo con Ettore Rosato.

Grande folla ieri sera anche al ristorante Il Giardino di via Casacelle per i candidati del Movimento Cinque Stelle. L’incontro, organizzato dal consigliere metropolitano Salvatore Pezzella, ha visto la partecipazione dei candidati Luigi Nave e Antonio Caso. Presenti anche il collega della città metropolitana Salvatore Flocco e gli assessori Scafati e Savarese.

I candidati hanno parlato del programma politico nazionale del M5S, senza dimenticare quali sono le esigenze del territorio che aspirano a rappresentare in Parlamento. “Lavorando sui territori e restando vicini alla gente, in modo umile, il M5S può puntare a vincere – ha dichiarato Salvatore Pezzella. Conte si è dimostrato l’unico leader nazionale credibile e veramente al servizio dei cittadini. Giorno dopo giorno il nostro consenso cresce, la gente riempie le piazze ed è sempre più entusiasta. Lo si è visto anche in piazza a Giugliano per la venuta di Conte. Siamo speranzosi che gli elettori ci daranno il loro consenso, e non solo per il reddito di cittadinanza, misura che ora piace a tutti, ma perchè abbiamo un programma per la gente”, ha concluso Pezzella.