Spaccio di droga a Scampia, 4 arresti tra la Vela Gialla e il Lotto

Sono stati condotti quattro arresti dei carabinieri in due zone di Scampia. Sono stati bloccati Francesco Immobile, Alfredo Fittipaldi e Vitvitskiy Serhiy nella Vela Gialla. Il gruppo è stato osservato a lungo e quando sono stati perquisiti i carabinieri hanno ritrovato 41 palline di crack, 41 dosi di kobret, 21 “bussolotti” di cocaina e 32 di eroina. Anche contanti, oltre 500 euro ritenuti provento illecito.

Poche ore dopo i carabinieri del nucleo operativo di Napoli Stella hanno arrestato per spaccio Nunzio Ariosto nel Lotto T/A. Il suo cliente è riuscito a fuggire mentre il 54enne è stato bloccato. Addosso trovate 18 bustine di marijuana, 7 stecchette di hashish e 35 euro in contante. L’uomo è ai domiciliari e anche lui è in attesa di raccontare la sua versione dei fatti al giudice.

I NOMI DEGLI ARRESTATI A SCAMPIA

Francesco Immobile, nato a Napoli il 24 febbraio 2004. Alfredo Fittipaldi, nato a Napoli il 29 luglio 1998. Serhiy Vitvitskiy nato in Ucraina il 16 luglio 1978 e Nunzio Aristo nato a Napoli il 13 settembre 1969.