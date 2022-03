Quarto in lacrime per Christina, la 47enne uccisa da un brutto male: “Addio animo puro”

Grave lutto sconvolge la comunità di Quarto. Christina Buono, giovane donna di 47 anni, è stata uccisa da un brutto male contro il quale combatteva da tempo. Molto amata e ben voluta in città, la sua dipartita ha lasciato un grande vuoto. I funerali si sono tenuti la mattina del 14 marzo presso la Chiesa di San Castrese.

Enorme il cordoglio social per la 47enne. “Che brutta notizia che ho avuto… ero convinto che quel mostro se n’era andato definitivamente, porterò per sempre nel mio cuore quel tuo sorriso e quella tua bontà che avevi nell’anima. Riposa in pace mia cara Christina Buono“. E ancora: “Una donna di un’eleganza esteriore ma soprattutto interiore. Un animo puro, trasparente di una dolcezza infinita. Fortunata di averti conosciuta. Balla tra gli angeli Cri“.