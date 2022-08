Quaterna sulla ruota di Napoli, con 4 euro ne vince 216mila: i numeri fortunati

Campania protagonista dell’ultima estrazione del Lotto con tre vincite in provincia di Napoli: come riporta Agipronews, a Frattamaggiore, sono stati vinti 216.600 euro, a Pozzuoli altri 11.625 euro e a San Giorgio a Cremano si festeggia con un colpo da oltre 10mila euro.

Quando ha visto i suoi 4 numeri comparire sul display ha fatto salti di gioia per la giocata centrata con soli 4 euro a Frattamaggiore. Bottino da 216mila euro per il fortunato giocatore baciato dalla dea bendata grazie a una giocata sui numeri 11-15-20-84 sulla ruota partenopea da quattro euro.

Provincia di Napoli, vincite da urlo al gioco del Lotto

Anche a Pozzuoli e San Giorgio a Cremano sono stati vinti rispettivamente 11.625 euro e 10mila euro grazie all'ambo 9-19 sulla ruota Nazionale. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,1 milioni di euro, per un totale di 676 milioni da inizio anno.

SuperEnalotto, Giugliano festeggia: centrato un ‘5’ al Corso Campano

La Campania si conferma protagonista al SuperEnalotto: nel concorso del 23 agosto, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” del valore di 29.329,23 euro. La giocata vincente è stata convalidata nell’esercizio di corso Campano 503 A a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Nel frattempo il Jackpot è arrivato a quota 259,6 milioni di euro – record nella storia del gioco – che saranno messi in palio nel prossimo concorso. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Campania il “6” manca dal 30 dicembre 2014 quando a Castellammare di Stabia furono vinti 18 milioni di euro.