Racket all’imprenditore dei videopoker, sconto di pena per il nipote del boss Rega. E’ questa la decisione presa nelle ultime ore dal Giudice per le Indagini Preliminari di Napoli nei confronti di Giovanni Rega di Brusciano, nipote del noto capoclan Tommaso. Il giovane veniva indicato come responsabile di due estorsioni commesse ai dai danni di un imprenditore, una avvenuta nella stessa Brusciano mentre l’altra a Marigliano insieme a Cristiano Piezzo, attuale collaboratore di giustizia e all’epoca vicino al clan Mazzarella di San Giovanni a Teduccio. I difensori di Rega junior, gli avvocati Giuseppe Milazzo e Immacolata Romano, sono riusciti a dimostrare se due reati vengono commessi nell’ambito dello stesso disegno criminoso questi devono essere sanzionati con una pena che non è la somma aritmetica fra due condanne separate. L’accoglimento ha infatti determinato l’abbattimento della pena comminato con le due diverse sentenze da 11 anni ad 8 anni e 8 mesi, anticipando il fine pena del ras bruscianese, in un momento storico particolarmente difficile dopo i recenti arresti subìti dai familiari.