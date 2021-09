Gigi D'Alessio innamorato pazzo di Denise Esposito, il commento su Ig: «We, io sono geloso!»

Un amore che va avanti a gonfie vele quello tra Gigi D’Alessio e Denise Esposito. Il cantante, che aspetta un bambino dalla sua nuova compagna, pare ormai aver dimenticato completamente il suo passato con Anna Tatangelo. Le persone più vicine a lui, difatti, parlano di un Gigi più tranquillo e sereno, oltre che innamorato della donna napoletana.

Ma la dimostrazione arriva soprattutto sui social. Il cantautore, infatti, non si perde neanche l’occasione di commentare i post pubblicati da Denise Esposito. La giovane donna, dopo aver pubblicato una foto con il suo cagnolino, ha ricevuto un commento su Instagram anche dal suo compagno. «We we, io sono geloso», scrive Gigi. Immediata la risposta: «Tu sei la mia vita!». La coppia, ormai, ha smesso di nascondersi.

Gigi D’Alessio di nuovo padre

Arriva l’approvazione dei figli di Gigi D’Alessio alla new entry. Il cantante diventerà infatti papà per la quinta volta. Sarà Denise Esposito a regalargli la quinta gioia dopo i 4 figli avuti 3 con la prima moglie Carmela (Claudio, Ilaria e Luca) e Andrea con Anna Tatangelo. Arrivano da Claudio e Ilaria gli apprezzamenti e la felicità per il nuovo membro della famiglia in arrivo.

Il primogenito Claudio D’Alessio ha rilasciato a Di Più il suo commento a proposito del lieto evento nella vita del padre: “Quando arriva un bambino in una famiglia è sempre una grandissima gioia, una profonda emozione. Come quella che sta vivendo mio padre. Non so molto, ma una cosa è certa: di fronte a un evento del genere si può dire solo: tanti auguri”, ha affermato il 35enne, felice per il padre come per l’arrivo del fratellino.

Anche Ilaria ha parlato a Di Più: “Faremo di tutto per includere, accogliere al meglio questo nostro fratellino nella nostra grandissima famiglia allargata. Sì, perché per me è un altro fratello e odio le parole fratellastro o sorellastra. Soltanto a pronunciarle mi vengono i brividi”.

Riguardo al rapporto con Denise ha detto: “C’è stata una conoscenza piacevole ma il nostro rapporto è in fase embrionale e ho ancora pochi elementi per valutarla. L’importante è che piaccia a mio padre”.