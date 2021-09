Cade dal quarto piano dell'ospedale a Salerno, Raman muore a 17 anni dopo 3 giorni di agonia

Raman, la ragazza di 17 anni caduta dal quarto piano dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, non ce l’ha fatta. A darne il tragico annuncio è Giancarlo Guercio, il sindaco di Buonabitacolo, dove la giovane viveva insieme ai suoi genitori. «Dispiaciuti per questa triste notizia siamo vicini alla famiglia con la quale siamo in contatto per il supporto necessario in queste ore difficili. Che possa trovare la luce e la serenità anima bella».

La tragedia si è consumata intorno alla mezzanotte del 6 settembre. La giovane – ricoverata per accertamenti nel reparto di medicina generale del ‘San Luca’ – è caduta dal balcone del quarto piano dell’ospedale. Dopo il delicato intervento chirurgico all’ospedale vallese, per Raman era scattato il trasferimento in un ospedale di Napoli. Oggi, purtroppo, la notizia del decesso.