L’Unità di Crisi ha diramato il bollettino ordinario sulla situazione covid in Campania. I positivi del giorno sono 410 dopo l’analisi di 17.029. Oggi i deceduti sono stati 6 nelle ultime 48 ore, altri 3 avvenuti in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 21

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 351

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.

Ieri i posti di terapia intensiva occupati erano 23, mentre quelli in degenza erano 353. Invece i positivi erano 634 su 22.376 test analizzati.

DE LUCA LANCIA L’APPELLO ALLA VACCINAZIONE

“Lo ripeto ancora una volta: dobbiamo vaccinarci tutti e non andare dietro alle stupidaggini che circolano anche sui social “. Lo ha detto il presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca commentando la morte di una neonata “partorita – ha spiegato- da una donna che non aveva fatto il vaccino”.

“Questa è la precondizione per salvare la vita delle persone- ha aggiunto- e per tornare alla vita normale”. Un appello particolare è stato rivolto “alle donne gravide. Dopo il terzo mese si possono vaccinare. In Campania abbiamo altre due donne in gravidanza che sono in terapia intensiva e che non hanno fatto il vaccino “.