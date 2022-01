Rapina in gioielleria da 300mila euro, arriva la sentenza per la coppia di Giugliano

Avevano rapinato la gioielleria Ranalletta di Avezzano, in Abruzzo, con un bottino di oltre trecentomila euro. Alamaro Luigi e Pirozzi Rita, i giuglianesi Bonnie e Clyde, legati dalla scelta criminale ma anche dall’amore, hanno ricevuto lo sconto di pena in Corte di Appello a L’Aquila.

I giudici aquilani, accogliendo l’appello dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, hanno condannato Pirozzi Rita a 3 anni e 2 mesi di reclusione ed Alamaro Luigi a 4 anni e 2 mesi. La coppia è imputata a vario titolo anche per altre rapine in gioiellerie commesse a Follonica (GR) e Cerignola (FG). L’uomo anche per altre rapine commesse in gioiellerie a Milano, Modena, Fermo.

In primo grado il Tribunale di Avezzano, Giudice Maria Proia, li aveva condannati a 4 anni e 6 mesi, congiuntamente a Tavano Domenico.

Alamaro e Pirozzi sono entrambi sottoposti agli arresti domiciliari per questa causa.

Sono accusati di aver commesso materialmente la rapina che ha fruttato circa 300mila euro, il quarto è accusato di aver messo loro a disposizione un appartamento ad Alba Fucens. appartamento che aveva a sua volta affittato dicendo al proprietario che sarebbe servito a un suo familiare. Tra l’altro la casa è stata poi restituita immediatamente dopo la rapina.

I fatti risalgono ad aprile del 2019: tre individui, due uomini ed una donna, entrarono all’interno di una storica gioielleria del centro di Avezzano e, sotto la minaccia di una pistola e di un taser, costrinsero il titolare ad aprire la cassaforte prelevando tutti i gioielli custoditi, per un valore di circa 300.000 euro, dandosi alla fuga con una Fiat Stilo, guidata da un complice di Giugliano, L.C. attualmente indagato a piede libero.