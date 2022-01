Tragedia in Coppa d’Africa, ressa fuori allo stadio: 8 morti e 38 feriti

Ressa per entrare allo stadio in Coppa d’Africa poco prima della partita tra i padroni di casa del Camerun e le Comore. Il primo bilancio è di quelli tragici: almeno 8 morti e 38 feriti, ma secondo le stime potrebbero essere molti di più. Tra le vittime ci sarebbero anche un bambino di 6 anni e un ragazzo di 14, rimasti uccisi durante una fuga precipitosa verso i cancelli d’ingresso dello stadio Olembe della capitale Yaoundé. Il governatore Naseri Paul Biya ha affermato che le vittime potrebbero essere anche di più rispetto alle stime attuali, ma servirà tempo per stabilirlo. Anche perché sono decine e decine i feriti, circa 38 secondo le prime stime. Di questi 7 sarebbero in gravissime condizioni.

Il comunicato della Caf

La Caf, la confederazione calcistica dell’Africa – si legge in un comunicato ufficiale – “è a conoscenza dell’incidente avvenuto all’Olembe Stadium e sta attualmente indagando sulla situazione, cercando di ottenere maggiori dettagli su quanto accaduto. Siamo in costante comunicazione – prosegue la nota – con il governo del Camerun e il comitato organizzatore locale. Il presidente della Caf, Patrice Motsepe, ha inviato il segretario generale, Veron Mosengo-Omba, a visitare i tifosi ricoverati nell’ospedale di Yaoundé”. I funzionari locali parlano di 50mila persone che avrebbe cercato di assistere alla partita.