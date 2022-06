Rincaro energia, arriva la stangata: bollette raddoppiate per commercianti ed attività turistiche 

L’energia continua ad aumentare ed i tristi dati dell’osservatorio Energia di Confcommercio allarmano commercianti e attività turistiche. La guerra ha trascinato con se una lunga lista di problemi: da quelli umanitari a quelli energetici, tutta Europa sta risentendo delle crudeli azioni del presidente russo. La più colpita rimane la vicina Ucraina, mirino dell’assurdo piano messo in atto dal folle Putin.

“Il problema dell’energia”

La Russia era uno dei maggiori partner energetici dell’Europa motivo per cui l’allontanamento dal “commercio” putiniano ha messo in deficit alcuni aspetti del mercato energetico europeo. Pare essere tutto sotto controllo: il gas c’è e l’energia non manca; si va da subito alla ricerca di nuovi “partner energetici”. Il processo però non è facile da compiere soprattutto in tempi “ristretti”, motivo per cui le tasche dei cittadini stanno risentendo del periodo. Seppur probabile che sia una “scossa di assestamento” quella del rialzo dei prezzi fino a che entrino in gioco più attivamente “nuovi partner”, decreti e tornino “tempi migliori” comunque il rialzo pesa sui cittadini.

Il gigante dell’energia ‘Gazprom‘, gestito dal Governo della Federazione Russa, ha infatti detto qualche ‘no’ di troppo alle richieste dell’altro colosso energetico: Eni. Al fronte della richiesta giornaliera di gas pari a 63mln di metri cubi di Eni Gazprom comunica che fornirà solo il 50% di quanto richiesto. Le quantità effettive consegnate non cambieranno però rispetto a quelle di ieri. Negli ultimi giorni il colosso russo ha diminuito notevolmente le sue forniture di gas in Europa, soprattutto nel Nord. La Francia, uno dei paesi più colpiti, fa sapere, tranquillizzando, che le sue scorte possono sostenere “l’impatto”.

Più di un raddoppio per l’Italia

Arriva anche in Italia “l’onda d’urto” attraverso i dati dell’osservatorio Energia di Confcommercio. Si calcola più di un raddoppio per attività commerciali e turistiche. Il conto dei costi dei rincari passa infatti dagli 11 miliardi del 2021 ai 27 miliardi del 2022. Sono state fatte delle statistiche sulle varie attività colpite, calcolando l’impatto specifico. Più 58% per i ristoranti con la bolletta in salita a 18.000 euro e 40.000 euro per un negozio di alimentari (+70%). Colpiti anche alberghi con +76% e 137.000 euro in bolletta, seguono bar con +54% (10.670 euro) e negozi non alimentari con 9.400 euro (+87%).