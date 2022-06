Furgone fuori controllo, il video della donna investita: caccia all’autista killer

Poco prima le ore 14 il veicolo ha investito una persona a Volla e due a Cercola. Tutti e tre sono all’ospedale del Mare. Il furgone non è stato fermato ma è attivamente ricercato. Al momento per quanto concerne l’Arma dei Carabinieri non risultano altri investiti. I feriti non sono gravi. I feriti sono tre. Si tratta di una donna classe 82, investita in via Verdi nel comune di Volla. Poi una donna classe 75 investita in Viale del progresso a Cercola e un uomo del 49, anche lui investito in Viale del progresso. Quest’ultimo è in condizioni gravi.

I carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno rinvenuto il furgone, un Fiat dobló di colore bianco. È stato abbandonato nel rione De Gasperi di Ponticelli. Continuano le indagini per identificare e rintracciare la persona che era la guida. In un video si vede il furgone sterzare improvvisamente colpendo in pieno una delle persone ferite.