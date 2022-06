Filomena uccisa a coltellate in casa a Napoli, il 17enne finisce in carcere

Filomena Galeone uccisa in casa a Napoli, il figlio 17enne finisce in carcere. Mercoledì personale della Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un decreto di fermo di indiziato di delitto per il reato di omicidio aggravato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli nei confronti di un 17enne napoletano, in quanto ritenuto gravemente indiziato del reato di omicidio aggravato. Nel tardo pomeriggio di mercoledì, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Decumani, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in rampe San Giovanni Maggiore per la segnalazione di una persona ferita che chiedeva aiuto dal balcone di un’abitazione.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato, al primo piano dello stabile, un giovane in forte stato di agitazione e con le mani sporche di sangue, il quale ha raccontato che la madre si era auto lesionata con un coltello. Gli operatori, grazie al supporto dei Vigili del Fuoco, sono entrati nell’appartamento dove hanno trovato, riversa sul letto della sua camera, la donna priva di vita e hanno accertato che il giovane, poco prima, l’aveva attinta numerose volte con un coltello al culmine di una lite scaturita per futili motivi. Stamattina, all’esito dell’udienza di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto per il diciasettenne l’applicazione della misura della custodia cautelare presso Istituto Penale Minorile.

Il rimprovero mentre giocava a Play Station, poi l’omicidio della mamma

L’ira funesta è scattata dopo il rimprovero banale, per una ricarica da 100 euro alla Playstation. Ha preso il coltello ed ha colpito la mamma decine di volte, forse addirittura trenta. Sono emersi nuovi dettagli choc sull’omicidio di Filomena Galeone, medico di 61 anni.

Come molti ragazzi della sua età, anche il 17enne, studente al Liceo Scientifico, ama i videogiochi. Quel giorno, avrebbe speso un centinaio di euro per una ricarica alla Playstation, di quelle che servono per comprare contenuti aggiuntivi in-game e altri prodotti. Tornata a casa, Filomena Galeone avrebbe rimproverato suo figlio, scatenando la sua rabbia. Poco dopo, infatti, il 17enne ha afferrato un grosso coltello da cucina e ha colpito ripetutamente la madre, uccidendola.

Dopo l’omicidio il 17enne è uscito fuori al balcone, con le mani insanguinate, piangendo e urlando: “Mia madre si è accoltellata! Io non volevo fare niente, però… mi ha pugnalato!”. Sono, come detto, gli istanti subito dopo il delitto e non è ancora chiaro cosa sia successo.