Bonus bollette e taglio del prezzo della benzina, Governo prepara il decreto

Le riduzioni già in corso di Gazprom relativi ai flussi verso l’Europa hanno già portato all’aumento dei prezzi del gas. Tutto si riflette sugli importi delle bollette dell’energia elettrica. Non fa eccezione la benzina, considerando le riduzioni delle importazioni per le sanzioni contro la Russia. Difficoltà per le famiglie e imprese contro cui il governo starebbe preparando un nuovo pacchetto di aiuti. Come riporta Open si tratta di un decreto che dovrebbe rinnovare gli sconti in bolletta per il terzo trimestre. Previsto anche un ulteriore taglio delle accise sui carburanti, con l’obiettivo di aumentare l’attuale sconto di 30 centesimi al litro.

LE MINACCE DA MOSCA

Torna nella strategia del governo l’idea delle trivellazioni nel mar Adriatico, da cui il ministro Roberto Cingolani spera anche dai aumentare le attuali estrazioni. È uno degli assi del piano di emergenza energetica, su cui l’esecutivo starebbe lavorando già da prima dell’invasione russa in Ucraina dello scorso 24 febbraio, ma che ora subisce un’inevitabile accelerata.

A sei anni dal fallito referendum contro le trivelle in Adriatico, Cingolani sfida le proteste degli ambientalisti spingendo sull’aumento del gas nazionale per svincolarsi dalle forniture di Mosca. Come riporta Repubblica, il programma sulle trivellazioni rientra tra quelli a medio termine, con una revisione del Pitesai, la mappa che raccoglie le zone considerate idonee per le trivellazioni. Un lavoro che sarebbe portato avanti con “tecniche serie e dettagliate”, ma anche con una certa fretta visto che nel frattempo la Croazia sta già sfruttando da tempo importanti giacimenti nello stesso specchio d’acqua.