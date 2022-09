Rissa con ‘strascino’ a Casal di Principe, botte tra mamme e figlie

Ieri sera alle ore 23 è scoppiata tremenda una rissa a Casal di Principe dove si sono scontrate ragazzine e madri dopo un sinistro stradale. Come riporta CasertaNews la violenta discussione ha coinvolto, inizialmente, delle minorenni con tanto di “strascino” di una loro coetanea lungo Piazza Villa.

Sul posto sono arrivate anche le madri di cui una armata di bastone che ha procurato danni alle auto, inoltre nella lite si sarebbero inseriti anche anche giovanissimi. Un grave episodio avvenuto sotto gli occhi degli automobilisti e dei passanti, infatti, la violenza è stata fermata solo dopo l’intervento della volante del posto fisso di Casapesenna. I militari dovranno indagare sull’accaduto con il supporto dei carabinieri della compagnia di Casal di Principe.

Vergogna nel Napoletano, ‘strascino’ e rissa tra donne all’esterno del Lidl

Se anche la spesa si trasforma in un momento di violenza, allora la società sta messa davvero male. A Camposano, nel napoletano, all’esterno di un supermercato due donne se le sono date di santa ragione e la rissa è stata immortalata dai cellulari. Alcuni video sono stati segnalati ed inviati al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli da alcuni testimoni.

Nel filmato si vedono due donne litigare animatamente e prendersi per i capelli, una finisce anche a terra, mentre i presenti, tra cui i loro familiari, tentano di separarle. Quando gli animi sembrano essersi placati, una delle due tenta nuovamente l’assalto verso la nemica ma fortunatamente un suo parente riesce a fermarla e a dissuadere. Come raccontato da uno dei testimoni, che non conosce i motivi del litigio, sarebbe intervenuta anche la Polizia.