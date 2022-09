Elisabetta Gregoraci nuda sui social, boom di like per la foto di addio all’estate

La show girl Elisabetta Gregoraci è rientrata a Montecarlo dalle vacanze, complice anche il rientro scolastico del figlio Nathan Falco.

Elisabetta Gregoraci però ha voluto fare, una specie, di ultimo omaggio all’estate e alle vacanze trascorse tramite il suo profilo Instagram. Ha pubblicato alcune foto che non lasciano nulla all’immaginazione. La show girl ha sempre fatto impazzire i suoi fan per il suo fisico. Anche a 42 anni sembra ancora una ragazzina.

Le foto di Elisabetta Gregoraci che fanno impazzire i fan

Elisabetta però al rientro della routine ha voluto far impazzire ancora una volta i suoi fan pubblicando due foto che mettono in mostra il suo corpo completamente nudo. La donna “indossa” un semplice asciugamano di spugna che le avvolge i capelli, mentre un telo le copre una buona parte del corpo, la mano destra mantiene il suo seno che così facendo va a coprirlo.

Infine la gamba sinistra alzata e piegata a sfiorare quel sottilissimo velo che le accarezza il corpo. In questa posa che effettivamente non scopre nulla, ma contemporaneamente non copre nulla sembra quasi che Elisabetta vada a rievocare quelle donne eteree che i pittori del passato hanno dipinto. Complice di questo incanto anche il paesaggio che la circonda in un insieme quasi irreale e bucolico; soprattutto la foto postata in bianco e nero.

La Gregoraci:“l’estate è uno stato d’animo”

Elisabetta Gregoraci però lascia addosso anche i suoi preziosi gioielli, che oltre ad avere un valore economico cospicuo, hanno soprattutto per la donna un valore affettivo. Gioielli che nelle foto di nudo risaltano immensamente sulla sua pelle e che trasformano quelle foto in immagini elegantissime. Uno il commento della Gregoraci che anche è il titolo che lei dà a queste pubblicazioni: “l’estate è uno stato d’animo”.

I commenti di familiari, amici e fan di Elisabetta Gregoraci

-Tra le prime la sorella Marzia Gregoraci: “Stupenda la mia sister”. Ma i complimenti sono arrivati anche da Mara Venier e Manila Nazzaro. Poi spazio anche ad altri messaggi di fan comuni: “Non trovo più aggettivi per descrivere tutta la tua bellezza”. “Tutte le stagioni sono uno stato d’animo, tu l’estate la rappresenti benissimo. Sei sole, meravigliosa”. “Che bella donna, complimenti”. “Eli, più ti guardo e più resto incantato dalla tua immensa, rara e unica bellezza”. “Era una domenica tranquillissima fino a quando non sono uscite queste foto” ha scritto una sua fan page. E poi: “Ma Eli dai! Hai voglia di farci prendere qualche infarto? Sei bellissima!”.