Il Questore di Napoli ha emesso 9 provvedimenti di Divieto di accesso ai pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento nei confronti di 9 persone tra i 16 e i 22 anni originarie di Pozzuoli, Bacoli e Napoli, che lo scorso 12 giugno si erano rese responsabili di una rissa aggravata scaturita all’interno e all’esterno di un bar in via Miliscola a Bacoli.

Nella circostanza, due gruppi di ragazzi, in seguito ad un alterco per futili motivi, si erano fronteggiati colpendosi con caschi e catene in ferro ed uno di essi aveva riportato ferite da arma da taglio.

Tali provvedimenti, istruiti e predisposti dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura, prevedono il divieto, per un anno, di accedere ai pubblici esercizi e ai locali di pubblico trattenimento siti nel Comune di Bacoli, in particolare in via Miliscola, via Caracciolo, via Lido Miliscola, via Dragonara e via Lungolago, nonché il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi dalle ore 22 alle 5.