Rissa tra tifosi dopo Sant’Anastasia-Gladiator, il video spopola sui social

Violenta rissa tra tifosi al termine della partita del campionato di Eccellenza tra Sant’Anastasia e Gladiator, che si è disputata presso lo stadio ‘Piccirillo’ di Santa Maria Capua Vetere. I due gruppi di facinorosi si sono incontrati nel parcheggio adiacente allo stadio e si sono pestati senza esclusione di colpi. Le immagini delle brutali violenze sono state immediatamente inviate al deputato di Alleanza Verdi – Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che è stato tra i primi a rilanciare attraverso i propri canali social.

“Quelle immagini sono indegne e rappresentano l’esatto contrario dei valori dello sport. Non siamo di fronte a tifosi ma a violenti che usano il calcio come pretesto per sfogare aggressività e delinquenza. Episodi del genere vanno condannati senza ambiguità e i responsabili devono essere identificati uno ad uno e chiamati a rispondere penalmente di quanto fatto, con provvedimenti severi e tempestivi. Lo sport non è violenza, non è intimidazione, è rispetto, condivisione, solidarietà. Chi trasforma una partita in un campo di battaglia non deve avere spazio né negli stadi né nella società. Serve tolleranza zero verso questi comportamenti perché le nostre città non possono essere messe a ferro a fuoco da questi criminali”. Lo ha dichiarato Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra.

COMUNICATO STAMPA