Ritardi degli accrediti del Reddito di Cittadinanza di ottobre, il messaggio dell’Inps

Sono circa 70mila percettori del reddito di cittadinanza che non hanno ancora ricevuto il versamento per il mese di ottobre. L’Inps sulla pagina Facebook ha riconosciuto il problema rispondendo, lo scorso 4 febbraio, ad una utente: “Ci dispiace molto per la situazione che si è venuta a creare . Purtroppo alcuni controlli, stabiliti per legge, sono durati più del previsto per cause non imputabili alla volontà degli enti consultati. Non appena la situazione sarà ripristinata partirà una sessione straordinaria di lavorazioni e pagamenti. Abbiamo anche chiesto aggiornamento a riguardo alla direzione competente e li condivideremo qui non appena disponibili”. L’ente previdenziale ha anche parlato di una sessione straordinaria di lavorazione e pagamento delle pratiche.

L’Inps ha comunicato l’aggiornamento della domanda telematica di Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza. Si tratta di un cambiamento delle richieste telematiche che saranno disponibili ai seguenti indirizzi web: www.redditodicittadinanza.gov.it nella sezione “Richiedi o accedi”; www.inps.it/prestazioni-servizi/reddito-di-cittadinanza-e-pensione-di-cittadinanza.

L’Inps pone l’attenzione sulle ulteriori modifiche introdotte nelle condizioni necessarie per godere del beneficio” del modello di domanda, relative alle dichiarazioni del richiedente e ai componenti il nucleo familiare in merito alle misure cautelari e alle condanne per taluni reati individuati dalla richiamata normativa di riferimento.

In particolare, al fine di rendere maggiormente accessibile il modello di domanda e per facilitarne la compilazione, la dichiarazione relativa al richiedente è stata separata da quella relativa ai componenti del nucleo familiare.

Nel mese di ottobre 2022 i nuclei beneficiari di Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza sono stati 1,16 milioni in totale (1,04 milioni RdC e quasi 121 mila PdC), con 2,45 milioni di persone coinvolte (2,32 milioni RdC e 136mila PdC) e un importo medio erogato a livello nazionale di 551 euro (582 euro per il RdC e 282 euro per la PdC).

L’importo medio varia sensibilmente con il numero dei componenti il nucleo familiare, e va da un minimo di 454 euro per i nuclei costituiti da una sola persona a un massimo di 736 euro per le famiglie con cinque componenti.

La platea dei percettori di reddito di cittadinanza e di pensione di cittadinanza è composta da 2,16 milioni di cittadini italiani, 208mila cittadini extra-comunitari e quasi 84mila cittadini europei. Per i nuclei con presenza di minori (358mila, con 1,28 milioni di persone coinvolte), l’importo medio mensile è di 682 euro. Va da un minimo di 592 euro per i nuclei composti da due persone a 742 euro per quelli composti da cinque persone.

REDDITO CANCELLATO

I nuclei con presenza di disabili sono 199mila, con 443mila persone coinvolte. L’importo medio è di 492 euro, con un minimo di 388 euro per i nuclei composti da una sola persona a 701 euro per quelli composti da cinque persone. Dunque la distribuzione per aree geografiche vede 430mila soggetti beneficiari al Nord, 328mila al Centro e 1,69 milioni nell’area Sud e Isole. Nel corso dei primi nove mesi le revoche hanno riguardato oltre 46mila nuclei e le decadenze 230mila.