Napoli, odissea metro: linea 1 interrotta da Dante a Garibaldi, macchinette rotte e parcheggi chiusi

Il servizio della metropolitana linea 1 limita le corse alla tratta Piscinola – Dante per un guasto tecnico. Dalle 6,50 sono chiuse le stazioni di Toledo, Municipio, Università e Garibaldi, con notevoli disagi per i pendolari, costretti a ripiegare su altri mezzi per arrivare al lavoro o a scuola.

Un guasto che si è verificato già ieri pomeriggio e prosegue ancora. Niente collegamenti dalla stazione Garibaldi per la linea 1.

La situazione trasporti a Napoli è al collasso. Ieri il parcheggio della fermata Frullone era chiuso. A Chiaiano, ma anche in altre stazioni, molte macchinette per fare i biglietti erano fuori uso, costringendo i pendolari a lunghe file per un ticket. Nel pomeriggio il guasto sulla linea Dante-Garibaldi ha costretto molte persone a ripiegare su altri mezzi per arrivare a destinazione.