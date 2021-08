Dramma a Marano, l'ex calciatore Rosario muore mentre fa jogging

Rosario Schiattarella è morto dopo un malore in via San Rocco a Marano. Il 55enne è stato un ex calciatore che ha militato nelle squadre locali come il Marano Calcio e il San Rocco. Purtroppo per lo sportivo è stato fatale il malore che l’ha colpito durante l’attività di jogging.

Rosario si sarebbe improvvisamente accasciato, quindi, i passanti hanno subito chiamato i soccorsi. All’arrivo del118 è stata necessaria la manovra di rianimazione cardiaca ma, ormai, non c’era più nulla da fare: il 55enne è morto per arresto cardiaco. Gli agenti della polizia municipale di Marano condurranno i rilievi del caso. I funerali di Rosario si terranno domani alle 11:30 alla Parrocchia San Rocco a Marano.