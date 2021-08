La Campania tiene contro l’ondata covid, stabili i ricoveri e nuovi casi. Il bollettino ordinario di oggi, emanato dall’Unità di Crisi, attesta 564 nuovi casi a fronte dei 17mila test effettuati. Quindi un calo dell’indice rispetto ai 576 nuovi positivi, di ieri, emersi dopo 14034 tamponi. Oggi si registrano 3 deceduti, anche questo dato in calo rispetto ai 5 delle scorse .

Report posti letto covid su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 20

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 352

(**) Posti letto Covid e Offerta privata

Rispetto a ieri scende l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva (-1, 21), mentre c’è un lieve aumento dei posti in degenza (+2, 350).

De Luca ottimista: “Entro ottobre in Campania finito l’incubo Covid”

Dopo la pausa estiva Vincenzo De Luca è tornato a parlare nella consueta diretta del venerdì pomeriggio. Il Presidente della Campania ha dato nuovi aggiornamenti e ha fissato gli obiettivi per il prossimo autunno: “Dobbiamo concludere la vicenda covid. Nel periodo luglio-agosto abbiamo retto bene, soprattutto, perché abbiamo fatto l’immunizzazione dei nostri luoghi turistici. A metà settembre vedremo la ricaduta sulla nostra Regione del periodo festivo. Ci sono state anche feste negli stabilimenti balneari e diversi eventi: abbiamo messo nel conto l’aumento dei contagi. Abbiamo retto anche perché abbiamo mantenuto l’obbligo della mascherina anche all’esterno: rinnovo l’invito al controllo delle forze dell’ordine“.

LA PROMESSA DI DE LUCA

“Se i nostri concittadini ci danno una mano e si impegnano, tra settembre e ottobre a completare la vaccinazione, noi a fine ottobre usciamo dal calvario covid. Dobbiamo fare un milione e 800mila vaccinazioni per avere l’immunità di gregge. C’è stata una sottovalutazione del problema covid con l’allentamento delle restrizioni. Oggi tutti quelli che muoiono sono persone non vaccinate: riprendiamo in massa la campagna di vaccinazioni. In due mesi possiamo riprenderci la vita”, dice De Luca.