Ruba le borse alla fidanzata e le vende al negozio a Chiaia per 4mila euro, denunciato

PUBBLICITÀ

I social, l’e commerce e gli influencer. La possibilità di acquistare e vendere a chiunque nel mondo e in pochi secondi raggiungere gli smartphone di migliaia di persone…C’è il rischio però di essere anche scoperti. Siamo a Napoli e una 27enne cerca delle borse griffate. Il pollice che scorre sullo schermo della vestina virtuale di Ig si ferma sul profilo di un noto negozio vintage di Chiaia. L’influencer da decine di migliaia di follower ha messo in vendita delle borse firmate. La ragazza ne riconosce qualcuna, sono le sue!

C’è solo un sospettato nella mente della 27enne ed è il suo compagno. Lo contatta, gli dice di andare con lei al negozio di via Morelli ma lui si rifiuta. Ragazza, papà e fratello vanno nel negozio. Ad accoglierli il titolare che mostra loro le borse verosimilmente rubate lo scorso metà febbraio.

PUBBLICITÀ

Arrivano i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli per ricostruire la vicenda. Tra le ricevute di acquisto anche le fotocopie dei documenti di identità dei venditori. Per le 4 borse segnalate dalla donna c’è un solo documento: quello del fidanzato 28enne. La vendita gli ha fruttato circa 4mila euro. La vicenda è pressoché risolta, dagli accertamenti dei carabinieri emerge anche che il 28enne – una volta contattato dalla fidanzata – avrebbe chiamato il titolare del negozio vintage chiedendogli di ritirare dalla vendita le borse in questione.

Le borse sono state sequestrate, il titolare del negozio è estraneo ai fatti, il 28enne è stato denunciato. La storia d’amore non si esclude possa essere terminata.