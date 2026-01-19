PUBBLICITÀ
Ruba le valigie a un turista, 39enne arrestato dopo l’inseguimento a Napoli

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Nel pomeriggio di sabato, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 39enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per furto aggravato e danneggiamento.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria – Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Garibaldi, hanno notato un giovane che stava inseguendo il 39enne con due valigie, indicandolo quale autore di un furto.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto, trovandolo altresì in possesso di 6 cacciaviti di diverse dimensioni; inoltre, gli operatori, hanno accertato che il soggetto, poco prima, aveva danneggiato un’ auto in sosta asportando le due valigie dall’interno.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre la refurtiva è stata riconsegnata al leggittimo proprietario.

