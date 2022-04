Sabrina Quaresima, la preside dello scandalo hot si ribella: “Violata la mia privacy”. Parlano anche gli ex suoi allievi

Sabrina Quaresima, scende in campo l’avvocato. Lo studio legale Tomassetti, in una nota redatta a nome della dirigente del Montale, si espone a difesa della propria assistita. E denuncia il trattamento che quest’ultima ha ricevuto da parte dei media che si stanno occupando della vicenda. Senza trascurare possibili profili penali in merito alle notizie fatte circolare. “In alcuni paesi – esordisce duro il comunicato – le donne vengono lapidate con le pietre. In Italia invece nel 2022 ci pensano le parole, scritte sui giornali“.

SABRINA QUARESIMA: “VIOLATI PRIVACY E DIRITTI

Fatta la premessa, si entra più nello specifico: “Pubblicando nome, cognome, professione, foto e audio senza che ci sia reato non si fa cronaca. Si negano totalmente la privacy e i diritti fondamentali per un essere umano, uomo o donna che sia“. Infine l’affondo: “La dottoressa Quaresima è stata oggetto di una caccia alle streghe come forse solo nel più buio Medioevo sarebbe potuto accadere“.

«La domanda da porsi oggi è fino a dove un certo ‘giornalismò possa colpire la vita umana e professionale di una donna con consapevolezza e assoluto e ingiustificato sadismo di ‘cronacà. I protagonisti sono maggiorenni. Elemento essenziale e fino ad ora quasi minimizzato. Con il protagonista maschile tenuto ancora oggi in assoluto anonimato e non si comprende perchè. Lo squilibrio d’informazione va sempre criticato ma qui c’è molto di più e cioè un evidente e grandissimo problema mediatico di disparità di genere che come tale va riconosciuto e affrontato», conclude il legale.

L’appello degli ex allievi della preside accusata di avere una relazione con uno studente: «Una donna rara insultata da mandrie feroci di analfabeti»

«Il livello di abbruttimento di questo Paese è tale che basta una semplice accusa perché mandrie belluine di analfabeti si scatenino contro di lei, rivolendole insulti e provocazioni oscene. La prof Quaresima è una donna di estremo valore ma anche una persona scomoda e implacabile nei confronti di chi ogni giorno umilia la scuola pubblica». A scriverlo, a Open, sono un gruppo di ex alunni (19 in tutto) del Convitto nazionale Vittorio Emanuele II che hanno avuto modo di stare a contatto e di conoscere Sabrina Quaresima, la preside del liceo Montale di Roma, accusata di aver avuto una relazione con un suo alunno maggiorenne (e di cui sono stati pubblicati dettagli di ogni tipo, chat comprese). «La professoressa Quaresima è una gemma di raro splendore che la scuola italiana dovrebbe valorizzare e proteggere», raccontano. E, invece, è bastata una notizia di questa portata per «distruggere una persona»: «Ogni giorno trascorreva con noi circa sei ore di tempo, sia assistendo alle lezioni sia accompagnandoci a mensa sia aiutandoci nello studio pomeridiano», aggiungono.

La preside e lo studente. Gli unici a fuggire i riflettori, gli unici che sanno mentre tutti gli altri raccontano sentito dire, “mozzichi e bocconi”. Una relazione voluta da entrambi, compiacimento reciproco, per ragioni diverse. Lei – funzionario dello Stato soggetta a una deontologia ferrea e per giunta in prova – nel tritacarne, ieri convocata al Miur per dare la sua versione all’ispettore dell’Ufficio scolastico regionale in merito alla presunta storia con un ragazzo, maggiorenne, dell’ultimo anno. E A.S. giovane di belle speranze, eccellente pagella, «ha vinto anche il certamen» che ha smesso di parlare, dopo aver però confidato ad amici e docenti del legame diventato con la preside, Sabrina Quaresima e che ora dice «io non ho fornito chat a nessuno, trattasi di velina». Il garante per la Privacy ha disposto il blocco d’urgenza della diffusione delle chat, «nulla aggiungono». E in molti nonostante le chiacchiere fossero all’ordine del giorno, si chiedono che razza di amici possano aver reso di dominio pubblico la vicenda, gli screenshot, le confidenze, gli audio.