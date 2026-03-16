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Sala slot e playground “fuorilegge”, scatta il doppio sequestro a Napoli

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Sala slot e playground
Sala slot e playground "fuorilegge", scatta il doppio sequestro a Napoli
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Negli ultimi giorni, la Polizia Locale ha intensificato i controlli finalizzati a garantire la sicurezza dei cittadini, con particolare attenzione alla protezione dei minori e degli utenti più vulnerabili.

Due distinte operazioni hanno portato al sequestro di una struttura ludica abusiva destinata ai bambini e di una sala giochi non in regola.

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Numerose, inoltre, le violazioni amministrative e penali riscontrate dagli agenti.

Sala slot e playground “fuorilegge”, scatta il doppio sequestro a Napoli

Durante un intervento dell’unità operativa San Lorenzo, gli agenti hanno individuato, all’interno di un locale di somministrazione in piazza Nazionale, una struttura ludica tipo playground realizzata con moduli imbottiti e percorsi di gioco multilivello, progettata per l’intrattenimento dei minori.

Per l’accesso era richiesto il pagamento di un ticket da tre euro. I controlli hanno evidenziato la mancanza della licenza per pubblico trattenimento e della certificazione di agibilità. La struttura è stata sottoposta a sequestro preventivo e il titolare è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.

Un’altra operazione, condotta dall’unità operativa Secondigliano presso un bar in via di Miano, ha fatto emergere gravi irregolarità amministrative. Agli esercenti sono state contestate cinque violazioni, tra cui l’occupazione abusiva di suolo pubblico, la presenza di insegne e tenda solare non autorizzate, la mancata esposizione della cartellonistica sui sistemi di videosorveglianza e irregolarità nella diffusione sonora.

Nel piano superiore dello stesso locale, gli agenti hanno scoperto una sala giochi abusiva di circa 90 metri quadri, dotata di tavoli, sedie, biliardino, tavolo da biliardo e undici apparecchi da intrattenimento tipo slot machine, tutti privi delle autorizzazioni necessarie. Nove delle apparecchiature risultavano accese e funzionanti senza collegamento alla rete di controllo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e mancava anche la tabella dei giochi proibiti prevista dalla normativa. Inoltre, è stato scoperto un allaccio elettrico abusivo, motivo per cui è stato disposto l’immediato distacco della fornitura.

Il titolare è stato sanzionato e deferito all’Autorità Giudiziaria per esercizio di giochi d’azzardo, installazione di apparecchi da gioco senza titolo e furto aggravato di energia elettrica. Le forze dell’ordine hanno proceduto al sequestro preventivo degli undici apparecchi e dell’intero locale adibito a sala giochi. Sono tuttora in corso ulteriori verifiche per accertare eventuali irregolarità edilizie.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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