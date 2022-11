Salmonella e allergeni, due marche di wurstel ritirate dai supermercati

L’Asl di Caserta ha disposto il ritiro di un lotto di wurstel dai supermercati della zona dopo aver registrato un caso di salmonella. Un bimbo di 10 anni, dopo averli mangiati, ha avuto sintomi come nausea, vomito, febbre, dolori addominali e diarrea. I campioni ufficiali eseguiti sui wurstel dai servizi veterinari ed inviati all’Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno hanno confermato la causa della tossinfezione alimentare.

Il proddotto, specifica l’Asl, è il “Wurstel Lecock di pollo e tacchino in confezione da 10 unita da 100 grammi cadauna con lotto/scadenza 02/03/23 L1“. Viene poi specificato che il nome dell’azienda della provincia di Lecce – viene distribuito in molti esercizi di vendita in Campania e nella provincia di Caserta. Ora, si legge sul Corriere, “il personale sanitario veterinario territorialmente competente è stato coinvolto dal nucleo allerta dipartimentale veterinario della Asl Caserta per eseguire i previsti controlli presso i punti vendita dove sono stati distribuiti i prodotti interessati”.

Allergene non dichiarato, richiamato lotto di Würstel del marchio “Fiorucci”

La tutela del consumatore e la sua salute, prima di tutto. Cresce l’attenzione per la sicurezza alimentare ancora di più se ha a che fare con le allergie. Per questo il ministero della Salute, ai fini della tutela del consumatore, attraverso il suo portale dedicato agli “Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori”, ha emanato un richiamo, per rischio presenza di allergeni di un lotto di Würstel del marchio “Fiorucci” a causa di un’etichettatura incompleta degli allergeni.

Nel dettaglio il prodotto incriminato è il “Wurstel Suillo 250g, (TMC 09/01/2023 – Lotto 02441 (esteso 2250244001)“. Il prodotto quindi potenzialmente contiene un allergene non dichiarato sulla confezione, ovvero proteine delle uova. Il prodotto è stato confezionato nello stabilimento di Cesare Fiorucci Spa nello stabilimento attivo in Santa Palomba in Viale Cesare Fiorucci, 11 Pomezia (RM).

Per precauzione, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” raccomanda alle persone, in particolare quelli allergici alle uova, che avessero acquistato il prodotto a non consumarlo e a riportarlo al punto vendita per il rimborso, anche senza presentazione dello scontrino. L’allergia alimentare è una reazione del sistema immunitario nei confronti di un alimento o di un suo componente. I soggetti che soffrono di tali allergie sono obbligati ad eliminare sistematicamente l’allergene coinvolto dalla loro dieta.

Come spiega il sito del Ministero della Salute, per supportare i cittadini nel fare scelte di acquisto informate e sicure, “il Regolamento (UE) 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, impone l’obbligo, negli alimenti pre-imballati e non, di segnalare la presenza dei 14 allergeni riportati in etichetta. Si tratta di cereali contenenti glutine (grano, orzo, segale, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati), crostacei e derivati, uova e derivati, pesce e derivati, arachidi e derivati, soia e derivati, latte e derivati, frutta con guscio (mandorle, nocciole, noci, anacardi, pistacchi), sedano e derivati. E poi, ancora, senape e derivati, sesamo e derivati, anidride solforosa e solfiti in concentrazione superiore a 10 mg/kg o mg/l, lupini e derivati ed infine molluschi e derivati.