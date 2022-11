Lotto di Parmigiano Reggiano ritirato dal mercato, allerta del ministero della Salute

Il ministero della salute e Esselunga hanno ritirato un lotto di Parmigiano Reggiano DOP, a causa di un errore di confezionamento che ha portato alla mancata dichiarazione di allergeni.

Esselunga ritira un lotto del Parmigiano Reggiano

Il caso riguarda uno specifico lotto del Parmigiano Reggiano DOP 24 mesi a marchio Trentin S.p.A.. Al momento dell’imballaggio del prodotto sembra sia stata scambiata la confezione di imballaggio, comportando così la mancata dichiarazione sull’etichetta di alcuni allergeni presenti all’interno del prodotto.

Nello specifico Esselunga ha pubblicato sulla sua pagina un avviso di ritiro dal mercato per il lotto P1843 con scadenza 01/04/2023 prodotto da Trentin S.p.A. con stabilimento attivo in via V. Foa 1 a Pegognaga, in provincia di Mantova.

Scambio di imballaggio col Grana Padano

Il motivo del ritiro del prodotto è uno scambio di imballaggio tra Parmigiano Reggiano e Grana Padano. In alcune confezioni etichettate come Parmigiano potrebbero al contrario contenere Grana Padano. Quest’ultimo, a differenza del Parmigiano, infatti contiene come ingrediente il lisozoma, derivante dall’uovo. Che nelle etichette riportate come Parmigiano Reggiano non viene segnalato.

I consumatori allora come possono riconoscere la Grana Padano dal Parmigiano Reggiano? Nel suo avviso Esselunga inserisce un modo per aiutare i compratori nel distinguere i due prodotti.

Consigli per distinguere il Parmigiano dalla Grana

Ecco cosa scrivono: “Il Parmigiano Reggiano è facilmente distinguibile dal Grana Padano per i marchi del consorzio nello scalzo (ovvero la superficie laterale del formaggio, la “crosta”) e per il film utilizzato per confezionare i prodotti in quanto quello per il Parmigiano Reggiano ha i due loghi del consorzio, il film del Grana Padano è completamente neutro senza loghi”.

Quindi per chi abbia acquistato il Parmigiano Reggiano e coincide col lotto e data di scadenza sopra indicati, il consiglio, dato anche da Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è quello: di accertarsi bene prima se sia Parmigiano o Grana Padano tramite i consigli sopra detti.

Infine in caso questo fosse Grana e siete allergici all’uovo, non aprite la confezione e restituire al punto vendita d’acquisto il prodotto.