Salvatore Esposito sarà premiato a Mugnano: “Personaggio dell’anno”

L’Amministrazione Sarnataro ha deciso di premiare come personaggio dell’anno l’attore di fama internazionale Salvatore Esposito. Esposito, di origini mugnanesi, è divenuto famoso grazie alla serie Gomorra. La premiazione si terrà lunedì 29 novembre nell’aula consiliare del Comune.

Chi è Salvatore Esposito

Nato il 2 febbraio 1986 a Napoli, Salvatore Esposito è cresciuto a Mugnano e sin da piccolo ha coltivato la passione per la recitazione. Dopo gli studi superiori partecipa a due cortometraggi per poi iscriversi prima all’Accademia di Teatro Beatrice Bracco, poi alla Scuola di Cinema di Napoli. In seguito si trasferisce a Roma, dove nel 2013 viene scritturato per il suo primo ruolo nella serie TV Il clan dei camorristi (2013), ispirata alle vicende che hanno visto protagonista il clan dei Casalesi. Il successo, però, per l’attore partenopeo arriva con Gomorra – La serie (2014), nel quale interpreta Genny Savastano, figlio del boss don Pietro. È questo ruolo da protagonista che permette a Esposito di raggiungere la fama, grazie anche al grande successo della serie.

Nel 2016 è sul grande schermo con un cameo in Lo chiamavano Jeeg Robot, girato però quando ancora non era noto come Genny, e anche questa piccola parte, così come le precedenti, lo vede impegnato nei panni di un giovane malavitoso. Si distacca da questa immagine di mafioso con i successivi impegni al cinema, come Zeta, film drammatico in cui l’attore si è calato nel mondo del rap, genere peraltro tra i suoi preferiti.