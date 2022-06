Schianto all’alba, muore il figlio del collaboratore tecnico di Giampaolo alla Sampdoria

Tragedia nel maceratese. Samuele Micarelli, un ragazzo di 21 anni, è morto all’alba di ieri in uno schianto sulla strada provinciale 22, in località Torrone di Camerino. Calciatore e rapper, Samuele era il figlio di Fabio Micarelli, tecnico e collaboratore di Marco Giampaolo alla Sampdoria.

Da una prima ricostruzione, è emerso che l’auto su cui il giovane viaggiava con tre amici – una Fiat 500 – è finita fuori strada e si è schiantata contro un albero. Sembrerebbe che Samuele fosse seduto al fianco del conducente e, sbalzando dall’abitacolo, è morto sul colpo. Anche altri 3 ragazzi sono rimasti feriti nell’incidente: uno sarebbe in condizioni gravi, ma fortunatamente non in pericolo di vita. Gli altri due sono ricoverati a Camerino ma le loro condizioni sono in fase di ripresa.

Samuele e i suoi amici stavano tornando a casa dopo una festa di laurea. Nel momento in cui si è diffusa la notizia, sul sito della Sampdoria, la società per cui lavora il padre della vittima, è stato pubblicato un messaggio di cordoglio. «L’U.C. Sampdoria esprime il proprio cordoglio per la tragica scomparsa di Samuele Micarelli, figlio del collaboratore tecnico della prima squadra Fabio. Alla famiglia Micarelli le più sentite condoglianze da parte del presidente Marco Lanna e della società».

Samuele Micarelli cantava insieme al fratello gemello Emiliano nel duo rap Santi e Mati. Insieme i due fratelli si erano diplomati al liceo sportivo di Camerino e frequentavano entrambi la facoltà di Scienze Motorie all’Università di Perugia. Inoltre, i due fratelli erano legati dalla passione per il calcio, la stessa del padre che lavora in Serie A: Samuele giocava come centrocampista nell’Asd Camerino Castelraimondo, il fratello ha lo stesso ruolo col Camerino.