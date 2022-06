Appello a donare il sangue in tutta la Campania, Asl e Croce Rossa in prima linea

Con l’approssimarsi della stagione estiva e le temperature che aumentano sempre di più, c’è il consueto calo delle donazioni ematiche. Si tratta di un problema diffuso sull’intero territorio regionale campano con la conseguente difficoltà a reperire sangue da altri centri.

Asl 3 in prima linea: i centri in cui poter donare il sangue

Nei poli ospedalieri di Nola, Castellammare di Stabia e Torre del Greco, c’è la possibilità di raccogliere le donazioni di sangue: rispettivamente al Santa Maria della Pietà, al San Leonardo ed al Maresca, si può andare dal lunedì al sabato dalle 8 alle 11. I riferimenti più specifici sul portale StabiaChannel. Inoltre, è possibile recarsi anche alla Fincantieri, e nei centri Avis di Sant’Anastasia, e Torre del Greco.

Domani, la giornata nazionale dei donatori di sangue

Appello della Croce Rossa Italiana per la donazione del sangue, alla luce della carenza come strascico della pandemia. “In estate la situazione si fa più delicata. Inoltre, l’età media dei donatori aumenta e scarseggiano i donatori tra i 18 e i 30 anni”. A parlarne, è Francesco Rocca, Presidente della Croce Rossa Italiana in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue del 14 giugno. Il Centro Nazionale Sangue registra un rallentamento delle donazioni, e anche le regioni virtuose che coprivano i fabbisogni di altre regioni sono in affanno. A fare eco alla Croce Rossa, c’è stata qualche settimana fa l’Università Luigi Vanvitelli di Caserta, che, in collaborazione con L’azienda ospedaliera universitaria promuovono la campagna di sensibilizzazione per la donazione del sangue.