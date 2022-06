Elezioni a Sant’Antimo. Buonanno è il nuovo sindaco, sconfitto Italia

Massimo Buonanno è il nuovo sindaco di Sant’Antimo. Oggi pomeriggio è iniziato lo spoglio delle schede elettorali poiché si è votato per il nuovo sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale. A fronteggiarsi sono stati Giuseppe Italia della coalizione civica e Buonanno del centrosinistra. L’affluenza alle urne si è attestata al 74.50% tra le più alte della provincia di Napoli, dovuta proprio al traino della tornata comunale.

Sarà compito della nuova fascia tricolore traghettare Sant’Antimo verso una nuova fase dopo il commissariamento causato dall’infiltrazione della camorra. Dal 16 marzo del 2020 l’ente è stato retto dalla triade formata da Maura Nicolina Perrotta, Simonetta Calcaterra e Salvatore Carli.

LA DENUNCIA DURANTE LE VOTAZIONI

Ieri i carabinieri della tenenza di Sant’Antimo hanno denunciato per corruzione elettorale un incensurato del posto di 45 anni. I militari hanno perquisito la sua abitazione dopo una segnalazione anonima e trovato 3 schede elettorali intestate a terzi. Non è stata fornita alcuna spiegazione in merito. Le schede sono state sequestrate l’uomo è stato denunciato.