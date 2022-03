Santa, camorrista e sgarrista: un pizzino svelò ruoli e segreti della Ndrangheta

“A nome di Gasparre-Melchiorre-Baldassarre e Carlo Magno, che con il suo cavallo bianco distrussero tutti i nemici del suo regno, con una mantella sulle spalle e a fianco uno spadino formarono il Trequartino”. Questo il testo del pizzino, scritto con un italiano stentato, sequestrato dagli inquirenti nell’operazione del dicembre 2019 a uno dei 334 destinatari di misure cautelari nell’ambito dell’operazione Rinascita-Scott. Il pezzo di carta riporta la formula di promozione degli affiliati al grado di Trequartino: si tratta di uno dei più elevati nella gerarchia ‘ndranghetista. Il grado, infatti, è inferiore solo a quelli di Padrino e Quartino. Gasparre, Melchiorre e Baldassarre, nella mitologia mafiosa, sono i tre cavalieri che diedero vita a mafia, camorra e ‘ndrangheta.

I GRADI DELLA ‘NDRANGHETA

I gradi della ‘ndrangheta sono padrino, quartino, trequartino, vangelo, santista, sgarrista, camorrista, picciotto d’onore, giovane d’onore. L’operazione del Ros Rinascita-Scott contro la ‘ndrangheta, che portò all’arresto di 334 persone, consentì agli investigatori di individuare e disarticolare gli assetti della ‘ndrangheta vibonese in tutto il territorio nazionale e all’estero facendo emergere “cointeressenze con personaggi del mondo politico e dell’imprenditoria”. Inoltre documentati un summit di ‘ndrangheta finalizzati al conferimento di promozioni e di incarichi ad affiliati di rilievo.

La cerimonia di conferimento della Santa è il più alto grado di affiliazione ‘ndranghetista, in precedenza era stata solo raccontata da pentiti. I riti della ‘ndrangheta servono per essere ammessi nella società segreta che guida l’organizzazione criminale. Sono tramandati oralmente oppure attraverso dei codici. Gli stessi rinvenuti negli anni dalle forze dell’ordine e utili a studiare la struttura dell’associazione mafiosa calabrese. A volte sono state ritrovate registrazioni-ricordo su musicassetta o su compact disc.

Le formule della cerimonia di affiliazione alla ‘ndrangheta

Chi riceve la carica della Santa andava incontro a seri pericoli in caso di grave trascuranza o tradimento. “Dovete essere voi a sapere che avete fatto la trascuranza. Vi giudicate voi quale strada dovete seguire”, dicono i Santisti in alcune intercettazioni e la punizione poteva arrivare alla costrizione al suicidio. Il giuramento avviene infatti davanti a un’arma o a una pastiglia, che simboleggia la possibilità di darsi la morte per non tradire la Santa e la ‘ndrangheta: “Quanti colpi ha in canna, ne dovete riservare sempre uno!”, spiegano, intercettati, i boss. Altrimenti c’è sempre “una pastiglia di cianuro” o “vi buttate dalla montagna”.

In un filmato i carabinieri del Ros ripresero la cerimonia di conferimento della Santa, il più alto grado ‘ndranghetista, nell’operazione che ha portato a 40 arresti su richiesta della Dda di Milano, è stato realizzato durante un incontro conviviale, le cosiddette mangiate, a cui partecipavano esponenti di tre gruppi mafiosi: il Locale di ‘Ndrangheta di Calolziocorte, il Locale di Cermenate e quello di Fino Mornasco. Era durante queste “mangiate” che si stabilivano gli aspetti operativi e venivano conferite le cariche.